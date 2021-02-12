شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد لمواجهة لافينا في كأس مصر بتدريبات استشفائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الجمعة، بدون راحة الاستعداد لملاقاة فريق لافيينا أحد أندية القسم الرابع بعد غد الأحد في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

المران اشتمل على خوض الأساسيين تدريبات استشفائية فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.

واختتم المران بتقسيمة مصغرة، تم خلالها وضع مجموعة من الخطط الفنية والخططية.