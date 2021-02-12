شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب» الإسماعيلي يفوز على الجونة بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2003 على الجونة في الدورة المجمعة لفرق الناشئين بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الجامعة القديمة.

أحرز الأهداف كل من عاشور عبدالموجود الهدف الأول، وعمرو السعيد الهدف الثانى، ومحمود ياسين للهدف الثالث.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من محمد حسيب مديرًا فنيا، على جمعة مدرب، آدم فؤاد مدرب حراس مرمى، أحمد حسن مخطط أحمال الفريق، مصطفى إسماعيل علاج طبيعى، محمد نجيب إدارى الفريق.