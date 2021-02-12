شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستقبل مباراة الزمالك والمولودية بـ 6 بوابات تعقيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصصت هيئة استاد القاهرة الدولي 6 بوابات لتعقيم لاعبي الزمالك، ومولودية الجزائر.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر عند التاسعة مساء اليوم الجمعة، في مستهل دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وخصصت هيئة الاستاد بوابتين لكل فريق، وبوابة لطاقم التحكيم، والأخيرة للضيوف وأعضاء مجلسي إدارة الناديين.