شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول الزمالك ومولودية الجزائر إلى استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على مسؤولي ناديي الزمالك ومولودية الجزائر بضرورة التواجد في ملعب المباراة، قبل انطلاقها بساعة ونصف الساعة.

ويلتقي الزمالك مع المولودية عند التاسعة مساء الجمعة، في مستهل مباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وحددت مديرية أمن القاهرة خط سير لكل فريق وتأمينه بحراسة كاملة من مقر فندق إقامة كل فريق حتى الوصول لملعب المباراة.