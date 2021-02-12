شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يُخطر الزمالك بتغيير موعد إحدى مبارياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة اليد، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول بالنادي مع نظيره سبورتنج السكندري، من صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، إلى الصالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره سبورتنج، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن الزمالك فاز أمس على فريق الأوليمبي السكندرى بنتيجة 30-21 بثاني لقاءات الدور النهائي من دورى المحترفين موسم 2020/2021 ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم.

ويقود فريق الزمالك حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسري مدربا.