شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في بيان رسمي: ثقتنا في الإدارة التنفيذية والفنية بلا حدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي بيراميدز برئاسة سالم الشمسي، بيانًا يوضح فيه العديد من الأمور الخاصة بالنادي، ومنها استمرار الاستثمار في الفريق، واستمرار المشروع كما هو دون أي تعديلات، إلى جانب الثقة في الإدارة الفنية والتنفيذية الموجودة.

وأكد مجلس إدارة نادى بيراميدز اعتزازهم الكبير بالتجربة الاستثمارية المميزة في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها النادي في مدة زمنية بسيطة وسط كوكبة من الأندية الأكبر والأعرق في مصر وأفريقيا والتشديد على المضي قدما في تلك التجربة.

وجاء نص البيان كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه، اعتزازهم الكبير بالتجربة الاستثمارية المميزة في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها كيان النادي في مدة زمنية بسيطة، وسط كوكبة من الأندية الأكبر والأعرق في مصر وأفريقيا، والتشديد على المضي قدما في تلك التجربة، والتي نسعى من خلالها للمساهمة في النهوض بالرياضة المصرية وكرة القدم خلال السنوات المقبلة، ولما يشكله لنا من فخر كبير أن نكون جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية المصرية العريقة، وأن نشارك في تشكيل قاعدة البناء للشباب المصري في ظل القيادة الرشيدة للدولة المصرية، وأن نعمل على اكتشاف ومساعدة وتطوير الآلاف من النجوم الصغار، ولنكون سندا دائما وداعما رئيسيا للكرة المصرية والمنتخبات الوطنية.

ونود أن نوضح أن الإدارة عازمة على استكمال المشروع بالأهداف التي وضعتها منذ إعلان الاستحواذ على أسهم النادي، معولين في ذلك على الأغلبية من جماهير ومسؤولي الكرة المصرية الذين يقدرون الجهود المبذولة للتطوير والتقدم على أساس من الاحترام المتبادل والروح الرياضية فيما يصب في المصلحة العامة للكرة المصرية مع تفهمنا الكامل أن تجربة بيراميدز الجديدة والمختلفة قد تجد صعوبة في تقبلها عند البعض في من لا يرغبون في وجود منافسة قوية غير مدركين اهمية وجود تلك المنافسة لصالح الكرة المصرية.

ويؤكد مجلس الإدارة أن التجربة تسير بصورة طيبة وفقا للخطط طويلة وقصيرة المدى، وأنه لا يلتفت للمهاترات والشائعات، ولا يتعامل بالقطعة أو ينظر بشكل مجتزأ لمسيرة فريق الكرة الأول والسياسة العامة للإدارة هي التركيز على المشروع والمنظومة المتكاملة، كما يؤكد مجلس الإدارة انه سيقف داعما لكل من يعمل داخل منظومته، ويسانده بكل قوة، ولن يقف مكتوف الأيدي مع أي متجاوز في حقه، و سيتخذ ضده كل الإجراءات القانونية اللازمة.

ولعل السنة الماضية تعطي لنا مؤشرا كبيرا عن نجاح تلك السياسة، حيث كان النادي قريب من تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في أول مشاركة تاريخية له في البطولة القارية التي حل وصيفا فيها، كما حقق المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز، وخلال المواسم القادمة يسعى للمنافسة على جميع البطولات، مشددين على سعادتنا بالمنافسة الشريفة عالية المستوى محليا وهو ما يساعد على إفراز أندية قوية تستطيع تمثيل الكرة المصرية بتميز في كافة المنافسات العالمية والقارية.

ويستغل مجلس الإدارة الفرصة لتوجيه الشكر والثقة الكاملة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية والمدير الفني والإدارة الفنية، واللاعبين على صادق الجهد المبذول من أجل رفعة ناديهم واستكمال مشروعنا سويا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بنهاية الموسم في البطولات التي ينافس الفريق خلالها، كما نعبر عن الامتنان العميق لجميع المسئولين والجماهير والإعلاميين الداعمين للمشروع والوقوف بجواره ليكون نموذجا إيجابيا يحتذى به ويشجع جميع الراغبين في الاستثمار بالقطاع الرياضي المصري، ويعطي مثالا لحقيقة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تعكف على توفيرها الحكومة المصرية.