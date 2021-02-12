شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك 2002 يتعادل مع سبورتنج 28-28 بدوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 مع منافسه سبورتنج بنتيجة 28-28، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الجمهورية.

وأشاد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة رامي يوسف، بأداء اللاعبين في لقاء اليوم، مشيرا إلى أن غياب التوفيق عن الفريق في بعض فترات اللقاء كان سببا في انتهاء اللقاء بالتعادل.

وقرر الجهاز الفني منح الفريق راحة سلبية من التدربيات لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل، استعدادا لاستكمال مباريات البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بورسعيد، في اللقاء المقرر له الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من دوري الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل حاليا المرتبة الثانية بدوري الجمهورية، وصعد الفريق للدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر وسيلتقي مع البنك الأهلي.