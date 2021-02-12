شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع رئيس النادي مع الراعي الجديد.. مصر المقاصة يعتمد خطة التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة، بيانا رسميا، أعلن من خلاله اعتماد خطة تطوير الكرة بالنادي في المرحلة المقبلة، وتم عقد اجتماع رسمي لمجلس الإدارة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور المهندس أحمد عبدالخالق الراعي الرسمي للنادي، واللواء بكرى سليم، المدير التنفيذي للنادي.

وشهد الاجتماع الذي أقيم بمنزل اللواء محمد عبدالسلام، الاتفاق على خطة العمل والتطوير الخاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين بالنادي، وفقا للأساليب العلمية الحديثة.

وأكد اللواء بكري سليم أن المهندس أحمد عبدالخالق حرص على زيارة اللواء محمد عبدالسلام في منزله لإقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي، وهو ما استجاب له اللواء محمد عبدالسلام، في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالراعي الرسمي للنادي، وحرص كل منهما على استمرار نجاحات نادي المقاصة.

وأضاف بكري سليم أن المهندس عبدالخالق حرص على الذهاب إلى اللواء عبدالسلام في منزله وإثنائه عن الاستقالة والاتفاق على كل الأمور التي تخدم مصلحة المقاصة، خاصة أن اللواء عبدالسلام من الخبرات الكبيرة التي ساهمت في بناء المقاصة ووضعه على الطريق الصحيح وسط الأندية الكبرى.