شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: لدينا غيابات مؤثرة قبل مواجهة نابولي.. وموقف جاتوزو لا يشغلنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، عدم اهتمامه بإمكانية إقالة مدرب نابولي، إيفان جينارو جاتوزو، حال الخسارة من السيدة العجوز، ويستعد يوفنتوس لمواجهة نابولي، غدا السبت، على ملعب دييجو مارادونا، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في المؤتمر الذي يسبق المباراة: «لقد واجهنا نابولي بالفعل في السوبر، مباراة الغد أكثر أهمية من المباراة المؤجلة التي لم تلعب، هذه مواقف مزعجة لكننا نركز على أنفسنا، نحن نتحسن، خسرنا أمام إنتر، ولحسن الحظ منذ هذه الهزيمة فزنا بالسوبر، الفريق رفع المستوى وفهم الأخطاء التي يرتكبها، نعرف أننا نريد المزيد من الوقت للتحسن من الناحية التكتيكية، ننظر لأنفسنا ونريد الفوز وجمع النقاط، نريد تجاوز نابولي من أجل أنفسنا، نحن لا ننظر لهم، لكننا نركز على الفريق الذي سيواجهنا».

وبسؤاله عن احتمالية إقالة جاتوزو حال خسارته أمام يوفنتوس، علق بيرلو: «إنه جزء من عملنا، نريد بذل قصارى جهدنا في كل مباراة مهمة، هناك لحظات صعبة لكل واحد منا، لكن لا يوجد لدي مشاكل مع هذا، أنا متأسف لموقف جاتوزو، لكن لدي أيضا مشاكلي، نريد أن نظهر بشكل جيد ومحاولة الفوز بالمباريات».

ونوه بيرلو بأن آرثر سيغيب للإصابة، بينما يشعر ديبالا بألم في الركبة، فيما يعاني بونوتشي من إرهاق، وأكد أن موراتا سيتواجد مع الفريق سواء بالتشكيل الأساسي أو مقاعد البدلاء بعدما تعافى من الإنفلونزا.