شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يرمي الرائد للمجهول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تخطى فريق الباطن مضيفه الرائد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدفا الباطن عن طريق مدافع الرائد عقيل بلغيث بالخطأ في مرمى فريقه (د: 47)، يوسف الشمري (د: 57)، وجاء هدف الرائد الوحيد عن طريق أحمد الزين (د: 81)، لينتهي اللقاء بفوز الباطن بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة يحقق الباطن الفوز الخامس له ويصل للنقطة 20 محتلاً المركز الثاني عشر ومتخطياً فريق الرائد الذي تلقى الهزيمة التاسعة ليتجمد رصيده عند 19 نقطة ويتراجع للمركز الثالث عشر.