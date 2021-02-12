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الباطن يرمي الرائد للمجهول

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جدة - خالد شويل - تخطى فريق الباطن مضيفه الرائد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة ضمن لقاءات الجولة 18 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاء هدفا الباطن عن طريق مدافع الرائد عقيل بلغيث بالخطأ في مرمى فريقه (د: 47)، يوسف الشمري (د: 57)، وجاء هدف الرائد الوحيد عن طريق أحمد الزين (د: 81)، لينتهي اللقاء بفوز الباطن بهدفين لهدف، وبهذه النتيجة يحقق الباطن الفوز الخامس له ويصل للنقطة 20 محتلاً المركز الثاني عشر ومتخطياً فريق الرائد الذي تلقى الهزيمة التاسعة ليتجمد رصيده عند 19 نقطة ويتراجع للمركز الثالث عشر.


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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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