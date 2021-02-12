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بالأربعة .. الاتفاق يقترب

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جدة - خالد شويل - اتخم فريق الاتفاق شباك ضيفه أبها برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن لقاءات الجولة 18 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة للاتفاق كل من محمد الكويكبي (هدفين 3، 31)، سوزا (د: 8)، نعيم السليتي (د: 69)، فيما جاء هدف أبها الوحيد عن طريق رياض شراحيلي (د: 87)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 27، فيما تلقى أبها الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 24 نقطة وفي المركز الثامن.


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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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