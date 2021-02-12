إشادة واسعة ببايرن ميونيخ سيد العالم

أشادت الصحف العالمية بإنجاز بايرن ميونيخ الألماني الجديد، واستمرار سيادته لكرة القدم، بعدما نال السداسية بإحرازه لقب النسخة السابعة عشرة لمونديال الأندية، عندما تغلب على تيغريس المكسيكي 1-صفر، في المباراة النهائية، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

وسجل المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات بايرن ميونيخ ومدربه هانزي فليك، ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب في موسم واحد، في دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محلياً، بالإضافة إلى مونديال الأندية.

وهو اللقب الثاني للنادي البافاري في المسابقة العالمية بنظامها الجديد، بعد الأول عام 2013 عندما حقق الرباعية، بينها الثلاثية المحلية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

واختير نجم بايرن ميونيخ وأفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في البطولة، متفوقاً على هداف تيغريس الفرنسي أندريه-بيار جينياك، وزميله في النادي البافاري جوزوا كيميش.

وقال ليفاندوفسكي: «إحراز ستة ألقاب شعور جيد، ستة ألقاب متتالية شيء خاص جداً بالنسبة لنا، أعتقد أن هذا هو أحد أكبر الإنجازات في كرة القدم، كيف لعبنا سيتم تذكره لفترة طويلة».

من جهته، قال زميله كيميش: «من الرائع أن تفوز بستة ألقاب، كان عاماً مميزاً بالنسبة لنا، لقد حققنا هذا الإنجاز ونحن مسرورون ونشعر بكل فخر».

أما صانع الإنجاز المدرب فليك الذي استلم الإدارة الفنية للنادي البافاري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه، فقال: «أريد أنا وجهازي الفني أن نهنئ كل لاعب هذا المساء. ما حققه الفريق مدهش».

وأشادت الصحف الألمانية بالإنجاز، وعنونت صحيفة «برلين مورجن بوست»: «بايرن يدخل تاريخ كرة القدم»، وذكرت صحيفة «دي زيت» أن بايرن ميونيخ يمكنه أن يطلق على نفسه لقب أفضل فريق في العالم بعد تتويجه باللقب السادس في موسم 2019-2020.

وذكرت صحيفة «فرانكفورت» الألمانية، أن بايرن ميونيخ هو ثاني فريق يفوز بستة ألقاب في موسم واحد، وعنونت: «بايرن يصل إلى الحد الأقصى».

أما الصحف الإسبانية فاهتمت بفوز بايرن ميونيخ؛ لأنه عادل رقم برشلونة التاريخي في 2009 في عهد المدرب بيب جوارديولا.

وعلق الهولندي رونالد كومان على السداسية ومقارنة بايرن الحالي بفريق أحلام برشلونة في 2009، وقال: «أعتقد أن برشلونة جوارديولا كان أفضل، حيث لعبوا أفضل كرة قدم رأيتها منذ 25 عاماً، ما حققه بايرن ميونخ شيء كبير ومذهل، لكن برشلونة جوارديولا أفضل».