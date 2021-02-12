الإمارات يعزز صدارته لدوري الهواة

متابعة: نزار جعفر وعلي البيتي

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الهواة بالفوز على ضيفه الذيد 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الإمارات في انطلاقة مواجهات الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

بكّر الذيد بالتسجيل عن طريق اللاعب عدنان حسين في الدقيقة 13، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة في الحصة الثانية بهدفين تبادل في إحرازهما البرازيلي دييجو داسيلفا في الدقيقة 49، والأردني ياسين البخيت مسجلاً أول أهدافه مع «الصقور» في الدقيقة 55.

ورفع «الصقور» رصيده إلى 24 نقطة، ويبقى الذيد ساكناً في قاع المؤخرة بنقطة واحدة، وشهدت المباراة طرد لاعب الذيد مازن بن جمعة.

وعلى ملعب العروبة، كان التعادل 1-1 من نصيب أصحاب الأرض ودبا الفجيرة في لقاء الديربي، وتقدم العروبة بهدف قناصه النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 36، وأدرك بدر بلال التعادل للنواخذة في الدقيقة 50، ليرفع العروبة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني ودبا الفجيرة إلى 18 نقطة.

وفاز التعاون على مسافي 2-1، سجل للتعاون معتصم ياسين والبرازيلي جيبسون دا، فيما أحرز الكاميروني ماريوس اوبيكوب هدف مسافي.

وتختتم الجولة 12 السبت، حيث يلعب دبا الحصن مع مصفوت في الخامسة والثلث، والحمرية والبطائح في الخامسة و25 دقيقة.

وسيكون دبا الحصن (15 نقطة) ومصفوت(9 نقاط) أمام حتمية الانتصار لتحسين ترتيبهما، وقد تكون المباراة أكثر أهمية للحصن الذي لم يفقد الأمل في الصعود لدوري الخليج العربي، وهو يدخل لقاء اليوم في ظل تغييرات شهدها الجهاز الفني بالتعاقد مع المدرب عبدالغني نوح، وستكون مباراة اليوم الأولى لمدرب مسافي ومصفوت السابق.

ويطمح الحمرية (16 نقطة) والبطائح( 19 نقطة) للفوز وتعزيز حظوظهما في صراع الصعود، وكلاهما يدرك أهمية المباراة والفوز فيها، ويرغب العنابي في الثأر من ضيفه إلى جانب خطف النقاط الثلاث والبقاء قريباً من فرق الصدارة، فيما يستهدف البطائح العودة للطريق الصحيح بعد نتائج مخيبة للآمال مؤخراً، حيث تعادل مع العربي، وخسر من العروبة، ودبا.