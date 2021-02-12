ثلاثة أسباب جلبت للأهلي برونزية كأس العالم للأندية

متابعة – محمد الدسوقي

أحرز النادي الأهلي المصري، الخميس، المركز الثالث في كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق بالميراس البرازيلي، ليبرز عدد من المحللين أن هناك 3 أسباب ساعدت الأهلي على تكرار إنجاز عام 2006.

واقعية موسيماني

بعد الفوز على نادي الدحيل القطري، والهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، يكون الأهلي خاض 3 مباريات مقابل 2 فقط لبالميراس، واستراح يوماً أقل من الفريق البرازيلي، في غياب لاعبَين مؤثرين، هما حسين الشحات ومحمود كهربا، بعد انتهاكه الإجراءات الاحترازية، لكنه نجح في لعب مباراة متوازنة وصل فيها إلى ركلات الترجيح وحسمها الحارس محمد الشناوي.

وأدار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المبارايات الثلاث بعقلية مختلفة، حيث أحدث تغييراً في طريقة اللعب، إذ حولها إلى 4-3-3 بدلاً من طريقته المعتادة 4-2-3-1، التي عادة ما يستخدمها في المباريات المحلية والإفريقية.

وعندما نرى تشكيل 4-3-3، للوهلة الأولى نرى أنه هجومي، ولكن الجنوب إفريقي، لديه آليات دفاع عمل عليها كثيراً مع الفريق المصري، إذ لاحظ المحللون عندما يخسر لاعبو الأهلي الكرة يتحول التشكيل إلى 4-5-1، بتشكيل دفاعي يمثل كثافة في خط الوسط، مع تغطية الأجنحة للأظهر وغلق المساحات.

رجولة اللاعبين

تلقى لاعبو النادي الأهلي الإشادة من الجميع، كان على رأسهم رئاسة الجمهورية، حيث غرد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلاً: «خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد أن الدولة لن تدخر جهداً في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كل الألعاب الجماعية منها، والفردية، متمنياً دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كل الصعد».

إضافة إلى الإشادة من أغلبية لاعبي بايرن ميونخ الألماني، أهمها من توماس مولر، إذ قال: «النادي الأهلي مثل فريقه، هو نادٍ عملاق في القارة الإفريقية، هو يعد بايرن ميونخ مصر». وتابع: «الأهلي فريق كبير للغاية، لكننا كنا الطرف الأفضل في اللقاء، والأهلي كان منافساً قوياً».

فيما صرح فيليب ميلو قائد فريق بالميراس البرازيلي: «لعبنا أمام مدرستين كرويتين مختلفتين تماماً، والأهلي جعل بايرن ميونخ يمر بوقتٍ عصيب».

جمهور القلعة الحمراء

عاشت جماهير الأهلي لحظات من الفرحة، بعد عودة النادي إلى منصات التتويج العالمية بعد 15 عاماً، بعدما أحرزها عام 2006، وقال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن جماهير ناديه تستحق تلك الفرحة الكبيرة بعد التتويج بالبرونزية.

وقال مرتجي: «هذا الجيل من اللاعبين نجح في تحقيق إنجاز كبير، حيث بات الأهلي هو أول فريق عربي وإفريقي يقف على منصة التتويج في بطولة العالم للأندية مرتين». وأضاف: «جمهور الأهلي هو السبب الرئيسي بعد المولى عز وجل، في حصد البرونزية.. كان لهم دور السحر في المؤازرة منذ الوصول لمطار الدوحة وطوال مباريات البطولة».