شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يهاجم الزمالك بـ 3 لاعبين فى مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر بقيادة عبد القادر عمراني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.

ويتكون التشكيل من :

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي

خط الدفاع : محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعماره - ميلود ربيعي

خط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود

خط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي

فيما أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة مولودية الجزائر، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم : فرجاني ساسي – أوباما – زيزو – مروان حمدي

ووصل فريق الزمالك منذ قليل إلى ستاد القاهرة وقام اللاعبون بمعاينة ارض الملعب فور الوصول.

واستقر باتشيكو على إبقاء المغربي أشرف بن شرقي علي دكة البدلاء عقب عودته من الإصابة، والدفع بمروان حمدي في مركز المهاجم الصريح.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبو فريقه قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لاستاد القاهرة الدولى، من أجل مواجهة مولودية الجزائر، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وشدد باتشيكو، على ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، والعمل على غلق المساحات أمام سرعات الفريق الجزائرى، مع العمل على تسجيل هدف مبكر من أجل إرباك حساباتهم، والعمل على تحقيق الفوز.