شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عقب وصول بعثة الأهلى: وسع يالا البابا جيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى فيديو له عبر أستورى إنستجرام عقب وصوله الى القاهرة برفقة بعثة الأهلى القادمة من قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية والقيادة لسياراته الخاصة وعلى أنغام مهرجان "وسع يالا البابا جيه".

شهد مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الجمعة ، وصول بعثة النادى الأهلى ، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رحلة رقم MS3201 ، قادمة من مطار الدوحة ، عقب مشاركة المارد الأحمر ، فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، حيث استقبل قيادات مصر للطيران ، أعضاء بعثة النادى الأهلى بالورود والشوكولاتة التى تحمل شعار مصر للطيران والمارد الأحمر.

وتعد هذه المشاركة السادسة للنادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك بطل مصر وافريقيات من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفى النسخ الخمس التى شارك فيها الأحمر حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية فى 2006.

وبعد فوز الأهلى فى مباراة الأمس أمام فريق بالميراس البرازيلى أصبح الفريق الأول فى مصر وأفريقيا الذى يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلى على هذا اللقب فريق مونتيرى المكسيكى الذى حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها فى عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى ، وتمكن المارد الأحمر من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلى بنتيجة 3/2 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر

ودفعت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة ، برجال المرور والخدمات ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة ، المخصصة للطائرات الخاصة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة .

وكان فى استقبال بعثة النادى الأهلى ، فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل ، بحضور اللواء أشرف حافظ ، مدير مبنى الركاب 1 ، كما حرص عدد من الجماهير على التواجد خارج صالة المطار لاستقبال اللاعبين والتقاط الصور التذكارية معهم.