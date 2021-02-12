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التعادل الإيجابى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - خط الدفاع : أحمد هاني ، خالد سطوحي، علي الفيل، أحمد علاء

خط الوسط: اسلام محارب، عمرو السيسي، مهند لاشين

خط الهجوم: ناصر منسي، إبراهيما كونية، عمرو جمال.

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى : في حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع : محمد الترهوني ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، مصطفى فتحي

خط الهجوم: ديريك نسيبامبي، حسام حسن، عبد الكبير الوادي.  

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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