شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خط الدفاع : أحمد هاني ، خالد سطوحي، علي الفيل، أحمد علاء
خط الوسط: اسلام محارب، عمرو السيسي، مهند لاشين
خط الهجوم: ناصر منسي، إبراهيما كونية، عمرو جمال.
بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى : في حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع : محمد الترهوني ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر.
خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، مصطفى فتحي
خط الهجوم: ديريك نسيبامبي، حسام حسن، عبد الكبير الوادي.