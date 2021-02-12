شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم مواجهة طلائع الجيش وسموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خط الدفاع : أحمد هاني ، خالد سطوحي، علي الفيل، أحمد علاء

خط الوسط: اسلام محارب، عمرو السيسي، مهند لاشين

خط الهجوم: ناصر منسي، إبراهيما كونية، عمرو جمال.

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى : في حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع : محمد الترهوني ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، مصطفى فتحي

خط الهجوم: ديريك نسيبامبي، حسام حسن، عبد الكبير الوادي.