شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يؤمن وسط الزمالك بحامد وعاشور وساسى أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة مولودية الجزائر المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسيدفع باتشيكو بـ 3 لاعبين في وسط الملعب المدافع وهم طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي لتأمين منطقة الوسط أمام لاعبي المولودية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: فرجاني ساسي – أوباما – زيزو – مروان حمدي

ووصل فريق الزمالك منذ قليل إلى استاد القاهرة وقام اللاعبون بمعاينة أرض الملعب فور الوصول .

واستقر باتشيكو علي الدفع بالمغربي اشرف بن شرقي علي دكة البدلاء عقب عودته من الإصابة، وتم الدفع بمروان حمدي في مركز المهاجم الصريح.



اشرف قاسم ومدحت عبد الهادي



الونش وعلاء



امام عاشور ومحمد اسامة طبيب الزمالك



اوياما



باتشيكو



حميد احداد



شيكابالا وابراهيم زارع



عبد الحليم علي



وصول لاعبي الزمالك

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبو فريقه قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لاستاد القاهرة الدولى، من أجل مواجهة مولودية الجزائر، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية.

وشدد باتشيكو، على لاعبى فريقه ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، والعمل على غلق المساحات أمام سرعات الفريق الجزائرى، مع العمل على تسجيل هدف مبكر من أجل ارباك حساباتهم، والعمل على تحقيق الفوز.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.

وحرص الخواجة البرتغالى على التحدث مع اللاعبين عن بعض نقاط القوة والضعف فى فريق مولودية الجزائر، مشددًا على المدافعين التركيز وعدم التهاون مع عدم ارتكاب اخطاء داخل أو بالقرب من منطقة جزاء مرمى محمد أبو جبل.