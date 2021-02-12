شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة المدير الفنى للافيينا وهداف الفريق قبل لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل حبيب، المدير الرياضى لنادى لافيينا، فى تصريحات صحفية، إنه أظهرت نتيجة مسحة كورونا التى أجراها اتحاد الكرة بالأمس للاعبى وجهاز فنى وإدارى لافيينا إيجابية عينة عصام عيد مدير فنى الفريق ومحمد كيتو هداف الفريق فى الدورى والكأس.

وبذلك سيغيب الثنائى عن مواجهة الإسماعيلى فى دور الـ32 لكأس مصر والتى ستقام بعد غدٍ الأحد باستاد السويس الجديد وقد أظهرت النتائج سلبية باقى عينات الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى.

وحسمت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر المواجهة القادمة لنادى لافيينا والتى سيحل فيها ضيفًا على فريق الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية فى موعد لم يتم تحديده حتى الآن.

من جانبه أكد وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لافيينا عن سعادته بمواجهة فريق جماهيرى ويأتى بعد الأهلى والزمالك فى الجماهيرية والمتابعة وهو ما تمنيته قبل القرعة مواجهة الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى لأن مواجهة الثلاثى لها مذاق خاص ومتابعة كبيرة لدى أكبر شريحة من جماهير الكرة فى مصر.

وأضاف أتمنى أن يعبر لاعبو لافيينا عن إمكانياتهم الحقيقة امام الدراويش ونقدم للكرة المصرية شهادة اعتماد لفريق ولد عملاقا .