شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسى: تحسن حالة مروان محسن مرهون برحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن تحسن حالة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرهون بانتقال اللاعب إلى نادٍ آخر، مشيرًا إلى أنه من تتحسن حالته ويتحرر من الضغوط مثلما حدث مع زميله السابق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي.

وطالب استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بضرورة ضم طبيب نفسي للجهاز الفني حتى يعود اللاعب لمستواه المعهود، لا سيما أن المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأحمر والمنتخب مقتنعين بقدراته الفنية.

وتوج فريق الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وأهدر مروان محسن ركلة ترجيح كادت أن تنهى آمال النادي الأحمر فى التتويج بالميدالية البرونزية وظهر على اللاعب علامات الحزن الشديد والانهيار بعد تتويج فريقه بالميدالية.