شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح السودان في انطلاق البطولة العربية للرجبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب المصري للرجال على المنتخب السوداني في افتتاح البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير2021.

وانتهت المباراة الافتتاحية بين مصر والسودان بنتيجة 48 - 5 لصالح المنتخب المصري وجاءت المجموعة الأولى: مصر - السودان - الامارات - سوريا - العراق المجموعة الثانية: الامارات - فلسطين - لبنان - ليبيا ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد أشرف صبحي وزير الرياضة، سعادته لاستضافة مصر البطولة العربية السادسة للرجال، والبطولة العربية الأولى للسيدات بمشاركة 8 فرق عربية، متمنيا انتشار رياضة الرجبي في مصر، حيث بدأت تلاقي رواجا لدى عدد من الأندية، وبدأت تشكيل فرق للمشاركة تحت إشراف الاتحاد المصري للرجبي، ليتمكنوا من المشاركة مع منتخب مصر.