شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى وزوجها طارق مؤمن في فوتوسيشن طريف مع ابنهما "شهير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش سابقا، لجلسة تصويرية بصحبة زوجها طارق مؤمن المصنف الثالث للرجال بعد مرور نحو شهر على إنجابهما الطفل الأول "شهير".

وشاركت رنيم الوليلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا لفوتوسيشن طريف مع زوجها وابنها شهير الذي أنجبته الشهر الماضي، حيث وضعت على "التيشيرت" الذي ترتديه صورة مرسومة لقنبلة فيما يمسك زوجها لشعلة نيران، وفي صور أخرى يظهر ابنهما معهما.



رنيم الوليلى تشارك صورا على انستجرام

ورزق ثنائى الإسكواش رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش سابقاً، وطارق مؤمن المصنف الثالث للرجال، بنجلهما الأول "شهير"، وكتب طارق مؤمن عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله رُزِقنا اليوم بابننا الأول.. شهير مؤمن.. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لنا، واحفظه وبارك لنا فيه."

وكانت رنيم الوليلى قد أعلنت اعتزالها الاسكواش فى يوليو الماضي بعد تربعها على قمة التصنيف العالمى، وذلك بداعى تكوين الأسرة والحمل.



رنيم الوليلى وزوجها طارق مؤمن في فوتوسيشن طريف

واحتفلت رنيم الوليلى الشهر الماضي بعيد ميلادها رقم 32، حيث ولدت البطلة المصرية فى الأول من يناير عام 1989 بمحافظة الإسكندرية، ودرست فى المدرسة الألمانية (سان شارل بروميه الألمانية (DSB) بالإسكندرية، لتبدأ مسيرتها مع الاسكواش فى سن صغيرة وتصبح واحدة من الأبطال التاريخيين للفراعنة بعد الانجازات التى حققتها خلال مسيرتها الاحترافية.

فازت رنيم بلقبها الاحترافى الأول عام 2009، وتوجت بالعديد من الألقاب بما فى ذلك بطولة العالم المفتوحة فى مانشستر عام 2017، وكان إنجاز رنيم الأبرز فى سبتمبر 2015، عندما أصبحت أول لاعبة تزيح الأسطورة الماليزية "نيكول" ديفيد من على قمة التصنيف العالمي بعد تسع سنوات من الهيمنة.



رنيم الوليلى وزوجها طارق مؤمن في فوتوسيشن مع ابنهما

ومثلت رنيم مصر لأول مرة فى بطولة العالم للناشئين عام 2001، وفى عام 2004، مثّلت الفريق الأول للسيدات الذى حلّ رابعًا فى بطولة العالم لفرق الاسكواش التى أقيمت بأمستردام.

وكانت أكبر محطة فى مسيرة رنيم كناشئة عندما فازت ببطولة العالم للناشئين التي أقيمت فى أرانتل، بلجيكا عام 2005.



رنيم الوليلى وزوجها طارق مؤمن

كما تم اختيار رنيم الوليلى كلاعبة العام من قبل الاتحاد الدولى لناشئات الاسكواش عامى 2004 و2005، ثم عادت عام 2007 لتفوز مرة أخرى ببطولة العالم للناشئين.

ومنذ ديسمبر 2018 استعادت البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش على حساب مواطنتها نور الشربينى، وحتى شهر يوليو الماضى حيث أعلنت الاعتزال.



رنيم الوليلى وطارق مؤمن وابنهما

رنيم استطاعت أن تحصد الموسم قبل الماضي سبع ألقاب كبرى كان أبرزها بطولة الجونة، بلاك بول، دى بى ديى، CIB للسيدات، وخلال الموسم الماضى حصدت البطلة المصرية لقب بطولة سان فرانسيسكو ووصافة بطولة العالم للسيدات.