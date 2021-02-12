مجلس المقاصة يعتمد خطة التطوير فى اجتماع برئاسة عبد السلام (بيان)

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاصة يعتمد خطة التطوير فى اجتماع برئاسة عبد السلام (بيان) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بيانا رسميا أعلن من خلاله اعتماد خطة تطوير الكرة بالنادي في المرحلة المقبلة ، وتم عقد اجتماع رسمي لمجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي، واللواء بكرى سليم المدير التنفيذي للنادي.
وشهد الاجتماع الذي أقيم بمنزل اللواء محمد عبد السلام الاتفاق على خطة العمل والتطوير الخاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين بالنادي، وفقا للأساليب العلمية الحديثة.
وأكد اللواء بكري سليم أن المهندس أحمد عبد الخالق، حرص على زيارة اللواء محمد عبدالسلام في منزله لإقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي، وهو ما استجاب له اللواء محمد عبدالسلام في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالراعي الرسمي للنادي، وحرص كل منهما على استمرار نجاحات نادي المقاصة.
وأضاف بكري سليم، أن عبدالخالق حرص على الذهاب الي اللواء عبدالسلام في منزله واثنائه عن الاستقالة والاتفاق علي كل الامور التي تخدم مصلحة المقاصة ، خاصة ان اللواء عبدالسلام من الخبرات الكبيرة التي ساهمت في بناء المقاصة ووضعة علي الطريق الصحيح وسط الأندية الكبري.