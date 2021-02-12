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بيراميدز يصدر بيانا يؤكد استمرار التجربة وتجديد الثقة فى الإدارة الحالية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي بيراميدز برئاسة سالم الشمسي بيان يوضح فيه العديد من الأمور الخاصة بالنادي ومنها استمرار الاستثمار في الفريق، واستمرار المشروع كما هو دون أي تعديلات إلى جانب الثقة في الإدارة الفنية والتنفيذية الموجودة ، يؤكد مجلس إدارة نادى بيراميدز اعتزازهم  الكبير بالتجربة الاستثمارية المميزة في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها النادي في مدة زمنية بسيطة وسط كوكبة من الأندية الأكبر والأعرق في مصر وأفريقيا والتشديد على المضي قدما في تلك التجربة..وجاء نصر البيان كالتالي :

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بيان بيراميدز 

 

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بيان بيراميدز 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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