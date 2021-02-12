شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصدر بيانا يؤكد استمرار التجربة وتجديد الثقة فى الإدارة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي بيراميدز برئاسة سالم الشمسي بيان يوضح فيه العديد من الأمور الخاصة بالنادي ومنها استمرار الاستثمار في الفريق، واستمرار المشروع كما هو دون أي تعديلات إلى جانب الثقة في الإدارة الفنية والتنفيذية الموجودة ، يؤكد مجلس إدارة نادى بيراميدز اعتزازهم الكبير بالتجربة الاستثمارية المميزة في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها النادي في مدة زمنية بسيطة وسط كوكبة من الأندية الأكبر والأعرق في مصر وأفريقيا والتشديد على المضي قدما في تلك التجربة..وجاء نصر البيان كالتالي :



بيان بيراميدز بيان بيراميدز