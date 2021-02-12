شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتسلم كرة "أولمبياد طوكيو" فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، اخطارا من اللجنة الأولمبية الدولية بوصول الكرة التى سيلعب بها الفراعنة مباريات أولمبياد طوكيو 2021 فى شهر مارس المقبل، بجانب بعض الأدوات والمعدات التى تتعلق بالأولمبياد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الأولمبى مبارياته الودية فى شهر مارس المقبل، بالكرة التى ترسلها اللجنة الأولمبية الدولية لاتحاد الكرة حتى يتعود اللاعبون على الكرة قبل المشاركة فى الأولمبياد فى يوليو المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأولمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الاوليمبياد.