حسام حسن يزاحم أوباما وسمير على صدارة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل حسام حسن، مهاجم فريق سموحة هدفًا في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري we المصري.

وانتهت المباراة بتعادل سموحة أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريقه، سجل حسام حسن للفريق السكندي وعمرو مرعي لطلائع الجيش.

وبهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثامن، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ 12.

وبهذا الهدف وصل حسام حسن لصدارة الهدافين بالتساوي مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ويوسف أوباما لاعب الزمالك ولكل منهم 6 أهداف حتى الآن.

وسجل أحمد سمير أهدافه الـ 6 أمام كل من "الجونة، أسوان، الاتحاد السكندري، وادي دجلة، البنك الأهلي والمقاولون العرب".

وجاءت أهداف أوباما أمام فرق " إنبي، طلائع الجيش، الجونة، مصر المقاصة "هدفان"، الاتحاد".

وأحرز مهاجم سموحة حسام حسن أهدافه خلال مواجهات " وادي دجلة، الاتحاد، الإنتاج الحربي، إنبي، البنك الأهلي، طلائع الجيش".