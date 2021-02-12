بيراميدز:مستمرون في مشروعنا.. وسنقف أمام أي متجاوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز، عزمه على استكمال المشروع الحالي له بالأهداف التي وضعها منذ إعلان الاستحواذ على أسهم النادي، مبدياً اعتزازه ومالكوه بالتجربة الاستثمارية في مصر وفخرهم بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها كيان النادي في مدة زمنية بسيطة.

وأكد نادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر عنه، اليوم الجمعة، على أن التجربة تسير بصورة طيبة وفقاً للخطط الطويلة والقصيرة المدة، مضيفاً:"لا نلتفت للمهاترات والشائعات ولا نتعامل بالقطعة أو ننظر بشكل مجتزأ لمسيرة الفريق الأول للكرة والسياسية العامة للإدارة هي التركيز على المشروع والمنظومة المتكاملة".

وشدد مجلس إدارة بيراميدز، على أنه لن يقف مكتوب الأيدي أمام أي متجاوز في حقه؛ فسيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر مجلس إدارة بيراميدز عبر بيانه:"لعل السنة الماضية تعطي لنا مؤشراً كبيراً على جاح تلك السياسة، حيث كان النادي قريباً من تحقيق بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في أول مشاركة تاريخية له في البطولة القارية التي حلّ وصيفاً فيها، كما حقق المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز وخلال المواسم القادمة يسعى للمنافسة على جميع البطولات".

وشدد مجلس إدارة بيراميدز، على سعادته بالمنافسة الشريفة عالية المستوى محلياً وهو ما يُساعده على إفراز أندية قوية تستطيع تمثيل الكرة المصرية بتميز في كافة المنافسات العالمية والقارية، موجهاً الشكر وثقته الكاملة في الرئيس التنفذي والإدارة التنفيذية والمدير الفني والإدارة الفنية واللاعبين على صادق الجهد المبذول لرفعة ناديهم واستكمال المشروع سوياً.