عبد السلام يتراجع عن قرار الاستقالة من رئاسة مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قرر محمد عبد السلام، مساء اليوم الجمعة، التراجع عن قرار استقالته من رئاسة نادي مصر المقاصة، والذي كان قد أعلنه قبل أيام، وذلك بعد اجتماع حضره أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي، وبكرى سليم المدير التنفيذي للنادي.

وأعلن مصر المقاصة، عبر بيان رسمي، أن محمد عبد السلام استجاب لمحاولات اقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة خلال الاجتماع الذي عقد في منزله برئاسته وبحضور أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي، وبكرى سليم المدير التنفيذي للنادي.

ومن جانبه، أكد بكري سليم أن أحمد عبد الخالق حرص على زيارة محمد عبدالسلام في منزله لإقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي، وهو ما استجاب له محمد عبدالسلام في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالراعي الرسمي للنادي، وحرص كل منهما على استمرار نجاحات نادي المقاصة.

وأشار إلى أن عبدالخالق حرص علي الذهاب إلى عبدالسلام في منزله واثنائه عن الاستقالة والاتفاق على كل الأمور التي تخدم مصلحة المقاصة .