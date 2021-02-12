رئيس مولودية الجزائر: لا توجد لدينا أي إصابات قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال عبد الناصر ألماس رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، إن جميع لاعبي الفريق جاهزون لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ألماس في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مولودية الجزائر سيواجه فريق الزمالك الذي وصفه بالقوي، لافتًا أن الجميع استعد جيدا لهذه المباراة.

وأوضح رئيس مولودية الجزائر، أن الفريق لا يعاني من أي اصابات قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، وجميع اللاعبين على اتم الاستعداد للتواجد في تشكيل اللقاء.

وأعرب عن أمنيته أن يعود فريقه بنتيجة إيجابية من مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن الجميع رفع شعار التحدي.

وأشاد بحفاوة الاستقبال التي صاحبت وصول بعثة مولودية الجزائر إلى القاهرة، موجهًا الشكر لمسؤولي القلعة البيضاء.