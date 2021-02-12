مدافع إنجلترا السابق: صلاح لا يمرر الكرة أبدًا وكان يعامل كالملوك في فلورنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

صرح ميكا ريتشاردز لاعب إنجلترا السابق، الذي زامل محمد صلاح في فيورنتينا بأن جناح ليفربول الحالي لم يكن يمرر الكرة أبدًا، قائلًا إنه أصبح يعامل كالملوك بعد شهرين من انتقاله للفريق.

وقال ريتشاردز في تصريحات لـ"آنفيلد راب" المهتم بليفربول: "مو لا يمرر الكرة أبدًا، لكنه استطاع أن يتألق في فيورنتينا؛ لأنه تمكن من تسجيل أهداف رائعة، والبعض يظن أنه وصل للقمة مع روما، وهذا ما جلبه لليفربول، لكن الحقيقة أنه لعب بنفس المستوى مع فيورنتينا".

وتابع: "ربما لا يكون قد سجل عددًا كبيرًا من الأهداف لكن تأثيره في كل مباراة كان كبيرًا للغاية".

وأضاف: "في بعض الأحيان كنا نخرج لتناول القهوة معًا، لكن لا يمكنا أن نذهب لأي مكان آخر، حسنًا، أنا كنت أستطيع لكنه لا يمكنه ذلك؛ لأنه بعد شهرين فقط أصبح كالملوك في فلورنسا".

ولعب محمد صلاح 6 أشهر معارًا في صفوف فيورنتينا موسم 2014-2015 قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى إيه إس روما.