الأهلي يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته بالفوز ببرونزية المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

توجه مجلس إدارة النادي الأهلي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتهنئته للنادي بعد حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأبدى مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الجمعة)، تقديره للدعم والاهتمام الذي تلقاهما الرياضية المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين.

وأوضح مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الدعم والاهتمام بالرياضية المصرية سيظلان الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية.

وجدد مجلس الإدارة العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن، بما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.

وتوّج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية 2020 بعد فوزه على نظيره البرازيلي بالميراس يوم أمس الخميس بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

وكان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قد قدّم التهاني للنادي الأهلي بعد الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية،