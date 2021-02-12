جوائز كاس العالم للانديه..كم حصل الاهلي بعد فوزه ببرونزية المونديال؟

تُوج بطل ألمانيا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “بايرن ميونخ” بالجائزة الكبرى من الفيفا بعدما انتزع لقب كأس العالم للأندية 2020 مساء أمس الخميس في مدينة الريان القطرية، إثر تفوقه بهدف دون رد على تيجريس أونال المكسيكي في اللقاء النهائي الذي استضافه ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

وكان لبايرن ميونخ نصيب الأسد من مجموع الجوائز المالية المقدمة من الفيفا في بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي وصلت لـ 16.5 مليون دولار.

وحصل العملاق البافاري على مبلغ 5 ملايين دولار من الفيفا بعد أن هزم كل من الأهلي المصري وتيجريس أونال المكسيكي في مباراتي نصف النهائي والنهائي يومي 8 و11 فبراير – على الترتيب –.

أما وصيف كاس العالم للانديه “تيجريس” فقد تحصل على مبلغ 4 ملايين دولار، بعدما خاض 3 مباريات في الفترة من 4 فبراير لـ 11 منه أمام أندية أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبالميراس البرازيلي وبايرن ميونخ الالماني.

وتُوج نجم تيجريس أونال “جينياك” بجائزتي الهداف وثاني أفضل لاعب في البطولة خلف ليفاندوفسكي، بسبب تسجيله لـ 3 أهداف، بواقع ثنائية في مرمى أولسان وهدف أمام بالميراس.

كم حصل الاهلي بعد فوزه ببرونزية المونديال؟

عاد النادي الاهلي المصري من مشاركته الـ 6 في تاريخ كأس العالم للأندية بمبلغ 2.5 مليون دولار بفضل تتويجه بالميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي، وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه الاهلي جراء تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020 على حساب الزمالك الذي نال وقتها مليون و250 ألف دولار فقط.

وكان الأهلي هزم الدحيل القطري في دور الـ 8 ثم خسر أمام بايرن ميونخ 2/صفر في نصف النهائي قبل أن يهزم بالميراس في مباراة تحديد المركز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 2/3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 0/0.

ورغم تعرض نادي بالميراس – حامل لقب كأس ليبرتادوريس 2020 – لخساراتين متتاليتين في كأس العالم للأندية أمام تيجريس ثم أمام الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث، إلا أنه عاد إلى بلاد البن “البرازيل” محملاً بمبلغ 2 مليون دولار، أقل من الأهلي بـ 500 ألف دولار فقط.

وأنعش نادي الدحيل القطري خزينته بمبلغ 1.5 مليون دولار بفضل الفوز العريض الذي كان قد حققه أمام أولسان هيونداي بنتيجة 1/3 في مباراة تحديد المركز الخامس.

واكتفى نادي أولسان هيونداي – حامل لقب دوري أبطال آسيا 2020 – بالحصول على مبلغ مليون دولار من هذه المشاركة المُحتشمة والتي لا تقارن بمشاركة الهلال السعودي الجريئة في نسخة 2019، عندما تحصل على المركز الرابع، حيث خسر الفريق الكوري الجنوبي من تيجريس أونال ثم الدحيل.

وأخيرًا تحصل نادي أوكلاند سيتي على مبلغ 500 ألف دولار (نصف مليون) من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رغم عدم مشاركته في نسخة هذا العام بسبب فيروس كورونا ليتم اعتباره سابع ترتيب أندية مونديال الأندية هذا العام.

مجموع جوائز كاس العالم للانديه 2020