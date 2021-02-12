موعد مباراة ليفربول القادمة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي “المعلق والقنوات الناقلة”

يحل نادي ليفربول ضيفاً على ليستر سيتي، في افتتاح مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب “كينغ باور” الخاص بنادي ليستر، ظهر مباريات يوم غد السبت الموافق 13 فبراير 2021، بإدارة الحكم الدولي الانجليزي “أنتوني تايلور”.

تنقل مباراة ليفربول وليستر سيتي قناة بي ان سبورتس HD2، على القمر الصناعي نايل سات، وقمر سهيل سات، بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، وتنطلق مجريات المباراة بداية من الساعة 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

بالنسبة لمَن يُفضل التعليق الأجنبي، يمكنه متابعة المباراة على مختلف القنوات الأجنبية على الأقمار الصناعية الأخرى، من قبيل قمر استرا 19 شرق، او القمر الأوروبي هوتبيرد 13 شرق، او يوتيلسات 16 شرق، او أقمار أموس، الثور، هيسباسات 30 غرب، او استرا 23 شرق.

ومن القنوات الاجنبية الناقلة لمباراة ليفربول وليستر، نذكر منها قنوات كنال بلوس الفرنسية، وكنال بلوس بولندا، او دازن وسكاي سبورتس الالمانية، وسبورت تيفي البرتغالية، و ديجي سبورتس الرومانية، وقنوات أخرى عديدة.

ويسعى زملاء محمد صلاح لتدارك ما فات منهم، ونسيان الهزيمة القاسية في الجولة 23، أمام مانشستر سيتي برباعية لهدف، وهي الهزيمة الأولى للريدز أمام مان سيتي على ملعب أنفيلد روود منذ العام 2003، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ليستر سيتي الذي يُنافس بقوة على المركز الثالث هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من 23 مباراة، خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 23 مباراة، ويبتعد عن المتصدر مانشستر سيتي بعشر نقاط كاملة، مع مباراة ناقصة لفريق بيب جوارديولا.

وبالعودة إلى آخر 5 مواجهات بين ليستر سيتي وليفربول، فإن الكفة تميل لصالح فريق يورجن كلوب، حيث حقق زملاء محمد صلاح الفوز في 4 مناسبات، وتعادل الفريقان مرة واحدة، وكانت كل المواجهات ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.