الشيخ لـ الدوري مع وليد: إيفر بانيغا أول صفقة عالمية في الدوري السعودي!

امتدح الناقد الرياضي السعودي “محمد الشيخ” تعاقد نادي الشباب مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني “إيفر بانيغا” خلال تواجده في برنامج الدوري مع وليد، الذي يقدمه الإعلامي السعودي “وليد الفراج” على قناة sbc السعودية.
ووصف محمد الشيخ إيفر بانيغا بأول لاعب عالمي حقيقي يأتي إلى الدوري السعودي منذ فترة طويلة، بالرغم من عديد الأسماء الكبيرة التي لعبت لمختلف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على مدار السنوات الـ 30 الماضية.
وعلل الناقد الرياضي حديثه هذا قائلاً “عالمية بانيغا سبب هذا الحديث، فقد لعب لإشبيلية وفالنسيا ومنتخب الأرجنتين سنوات عديدة لا مثيل لها، وكونه تعاقد مع الشباب مباشرة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي مع اشبيلية الاسباني عام 2020، على حساب إنتر ميلانو الإيطالي”.
وأضاف الشيخ “إيفر بانيغا الأجنبي العالمي الأول في الدوري السعودي للمحترفين لعدة أسباب، أبرزها أنه جاء لصفوف الشباب مباشرة بعد تحقيق بطولة كبيرة مع فريقه، ولم يأت في سنوات إعتزاله اللعب كما جرت العادة”.
وأكمل الناقد الرياضي السعودي حديثه بالقول “وفوق كل هذا، تأقلم بانيجا بسرعة مع أجواء نادي الشباب والدوري السعودي، وقاد الفريق لصدارة الدوري حتى الآن، وهذا يدل على عالمية النجم الارجنتيني”.
يذكر أن لاعب فالنسيا وإنتر ميلانو واشبيلية وبوكا جونيورز الأرجنتيني السابق، لعب حتى الآن 15 مباراة من 17 ممكنة في الدوري السعودي للمحترفين مع الشباب، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليساهم في تصدر الليوث لجدول الترتيب، برصيد 35 نقطة، من 17 مباراة، بفارق نقطتين على الهلال.
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