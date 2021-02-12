الامارات | مدرب الجزيرة: الشارقة الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة: الشارقة الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر أنه لا يتفق في الرأي مع ترشيحات الشارع الرياضي لـ "فخر أبوظبي" بأنه الأقرب للفوز بلقب الدوري، لافتاً إلى أن الشارقة يعد الأوفر حظاً للتتويج بالدرع.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي، إنه: "لا أتفق في الرأي مع المحللين ووسائل الإعلام التي تضع الجزيرة في صدارة الأندية المرشحة للفوز بلقب الدوري، خصوصاً أن الشارقة يتصدر لائحة الترتيب، ومن المنطقي أنه الأوفر حظاً للفوز باللقب بما أنه يمتلك العدد الأكبر من النقاط حتى الآن".

وتحدث عن مباراة الجزيرة أمام اتحاد كلباء في الدوري، وقال: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق منظم يتسبب في المشاكل للمنافسين، ولقد خرجنا أمامه في كأس الخليج العربي، ولكننا سنخوض اللقاء متسلحين بالروح المعنوية التي حصلنا عليها في الفترة الأخيرة".

عن جاهزية محمد العطاس، قال: "الخطة الأولية كانت أن يشارك لمدة 60 دقيقة أمام الظفرة لأنه عائد من إصابة، بينما حالياً لا يشارك في جميع التدريبات، هو في مرحلة التعافي أما بالنسبة إلى جاهزية الفريق لا يوجد غيابات عن المباراة".

ورداً على سؤال حول خوض الجزيرة ثلاث مباريات صعبة في الدوري أمام كل من بني ياس الشارقة وشباب الأهلي والشارقة، قال: "كما ذكرت سابقاً لا نركز على المباريات المقبلة، وسنلعب مع بني ياس عقب ثلاثة أيام من مواجهة اتحاد كلباء، ولكن تركيزنا على مواجهة الأخير والظهور بشكل جيد".

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