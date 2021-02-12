الامارات | رامون دياز: النصر يحتاج إلى التوفيق فقط للفوز على الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز: النصر يحتاج إلى التوفيق فقط للفوز على الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز، أن فريقه يبحث الفوز على فريق الوصل في مباراة الفريقين في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه بدأ في الاقتراب من اللاعبين بعد مرور أسبوع على توليه المهمة، إضافة إلى نوعية اللاعبين الموجودين في الفريق والتي تسهل من مهمة التأقلم في المباريات، مشدداً على أن الفريق يحتاج إلى التوفيق فقط.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر والوصل في الجولة 16 من دوري الخليج العربي: "يتواجد كافة اللاعبين في التدريبات وهذا امر جيد مع عودة اللاعبين الدوليين، الفارق مع المتصدر 9 نقاط، ولا مجال لفقدان مزيدا من النقاط، خصوصاً أن الفريق حقق الفوز في المباراة الماضية، ويواجه فريق الوصل الذي لم يخسر في المباريات الخمسة الأخيرة بالدوري وهو ما يجعل المباراة مهمة وصعبة على الفريقين".

وأضاف: “نبحث عن الفوز واستغلال عامل الأرض مباراة الوصل مختلفة عن ظروف مباراة اتحاد كلباء الذي خسرها النصر لظروف مختلفة، الآن نحن في وضع جيد وبدون غيابات ونحتاج إلى التوفيق فقط من أجل تخطي المباراة ومواصلة التواجد في المنافسة على لقب الدوري”.

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