الامارات | بالفيديو: أغرب ركلة جزاء في عالم كرة القدم.. وخبير تحكيمي يوضح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أغرب ركلة جزاء في عالم كرة القدم.. وخبير تحكيمي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لحالة تحكيمية نادرة في عالم كرة القدم يعود إلى العام الماضي في مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني بين هوليستن كييل وبوخوم حين احتسب الحكم ركلة جزاء تعتبر الأغرب من نوعها في الملاعب.

وأوقف الحكم المباراة من أجل اللجوء لتقنية الفيديو وسط ذهول الاعبين لعدم وجود أي مخالفة مرتكبة، ولكن (الفار) أظهر أن أحد لاعبي كييل أثناء إجرائه الإحماء لمس كرة سددها لاعب بوخوم ضلت طريقها وخرجت بعيدا عن المرمى، حيث أراد لاعب كييل إعادتها للملعب سريعا بيد أن الإعادة أظهرت أنه لمسها قبل أن تتجاوز حدود الملعب.

من جهته، علّق الحكم الدولي السابق في كرة القدم محمد الجنيبي على هذه الحالة، وقال لـ"الإمارات اليوم": "في حال أن اللاعب البديل تدخل في اللعب والكرة في الملعب وتداخل في اللعب يعاقب الحكم في هذه الحالة بركلة حرة مباشرة ويتم منحه انذار لدخوله أرضية الملعب دون إذن الحكم، ولكن في هذا المقطع فإن اللاعب الاحتياطي قام بلمس الكرة من داخل المنطقة وبالتالي تكون العقوبة ركلة جزاء".

يذكر أن القاعدة التحكيمية تقول: "إذا تدخل لاعب من البدلاء أو مطروداً أو أياً من مسؤولي الفريق في اللعب، فيحق للحكم احتساب ركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء، وذلك حسب موقع التدخل في الملعب".

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