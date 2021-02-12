الامارات | بالفيديو.. وصية وتحذير من محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد برونزية مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وصية وتحذير من محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد برونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب بلاعبي الفريق عقب التتويج بالمركز الثالث في بطولة العالم للأندية والميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي فيديو اجتماع رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب مع اللاعبين والذي حرص على تهنئتهم وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات.

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