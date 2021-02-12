شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى: جاهزون لمواجهة تشيلسى فى أى مكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وقال سيميونى: «سنواجه تشيلسى في أي مكان وأي وقت وأي يوم يرغبون به»، في إشارة إلى مواجهة تشيلسي ذهابا على ملعب محايد في بوخارست وإيابا على ملعب خصمه.

وأضاف سيميونى: «لا أعتقد أن إبداء الرأي أمر مهم، وذلك لأن الرأي الذي سنقوله أو نقترحه لن يؤثر في الواقع، نعيش في لحظة عالمية معقدة ويصعب علينا التمكن من المنافسة والقيام بعملنا والاستعداد والاستمتاع بما نمتلكه وهو اللعب في أي مكان وأي وقت وأي يوم يريدونه، لا توجد مشكلة».

ونظرا للقيود التي فرضتها إسبانيا على دخول المواطنين البريطانيين لأراضيها بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا، فلن يتمكن البلوز من دخول العاصمة الإسبانية لخوض ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام الروخيبلانكوس.

وبناء عليه تم نقل المباراة إلى بوخارست في المجر لتقام في 23 فبراير الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب في لندن.