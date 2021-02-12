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والد نيمار يوجه رسالة شديدة اللهجة لمدرب كان الفرنسى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد والد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على الانتقادات الموجهة لنجله في الفترة الأخيرة، وأعلن سان جيرمان، أمس الخميس، أن نيمار يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها أمام كان، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

وكان باسكال دوبراز، مدرب كان، الذي واجه سان جيرمان مؤخرا في كأس فرنسا، قد وصف نيمار بـ «الطفل الباكى».

وفي هذا الصدد رد والد نيمار: «يجب أن يبكي نجلي حقا، لكن ليس من أجل ما تتخيله يا سيدي، في رأيي، يجب أن يبكي لأن هناك مدربين مثلك، وحكام بهذا المستوى، واتحادات مهملة وصامته، وصحفيين منحازين، وجبناء في ، نعم، عليه وعلي أن نبكي، لكن سحر كرة القدم سيستمر في ليلة أخرى، وبعد ذلك سينهض مرة أخرى ليهزمهم، كما هو الحال دائما».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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