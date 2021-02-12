شكرا لقرائتكم خبر عن كبار أوروبا فى أزمة بسبب قوانين «فيفا» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق ريال مدريد أزمة كبيرة بعد قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجديدة.

ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال»، فإن قوانين فيفا الجديدة تضع قيودا على عدد الإعارات التي يستطيع كل ناد إبرامها خلال موسم واحد، وأشارت إلى أن عدد الإعارات سينخفض من الصيف المقبل إلى 8 فقط لكل ناد، ثم سيقل تدريجيا إلى 7 في الموسم التالي، و6 في موسم 2022-2023.

وأوضحت أن هذه القرارات ستكون غير مرضية للكيانات الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي، التي تميل لإعارة العديد من اللاعبين لفرق ذات مستوى أدنى، حتى يتحسنوا قبل العودة.

وذكرت أن ريال مدريد في الموسم الحالي لديه 9 إعارات، وهم: خيسوس فاييخو (غرناطة)- داني سيبايوس (آرسنال)- أوديجارد (آرسنال)- كوبو (خيتافي)- إبراهيم دياز (ميلان)- جاريث بيل (توتنهام)- رينير خيسوس (بوروسيا دورتموند)- لوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت)- بورخا مايورال (روما).

وقالت إن ريال مدريد أحد الأندية التي تنتج عددا كبيرا من اللاعبين، لكن لا يحصل الجميع على مساحة للمشاركة، لذا يلجأ الملكي إلى سياسة الإعارات.

وأضافت أنه بداية من مطلع يوليو 2022، سيكون لدى أي ناد في العالم 6 إعارات فقط، وهنا سيتعين على ريال مدريد، أن يختار إما التخلي نهائيا عن المحاربين القدامى أو إطلاق سراح الشباب أو الاحتفاظ بقائمة طويلة جدا من اللاعبين.