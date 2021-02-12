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طاقم مصر للطيران يحتفل ببعثة الأهلي (صور)

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مصر للطيران يحتفل ببعثة الأهلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طاقم طائرة مصر للطيران التي نقلت بعثة الأهلى إلى القاهرة قادمة من قطر عقب اقتناص الفريق الكروي الأول الميدالية البرونزية في مونديال الأندية على الاحتفال بالفريق.

وقام طاقم الطائرة بأخذ الصور التذكارية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة، كما أعد الطاقم تورتة حملت اسم وشعار النادي الأهلى احتفالا بالتتويج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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