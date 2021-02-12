شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مصر للطيران يحتفل ببعثة الأهلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طاقم طائرة مصر للطيران التي نقلت بعثة الأهلى إلى القاهرة قادمة من قطر عقب اقتناص الفريق الكروي الأول الميدالية البرونزية في مونديال الأندية على الاحتفال بالفريق.

وقام طاقم الطائرة بأخذ الصور التذكارية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة، كما أعد الطاقم تورتة حملت اسم وشعار النادي الأهلى احتفالا بالتتويج.