شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإسبانى يهاجم بيكيه: لا يمكن التشكيك فى القضاة الرياضيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على التصريحات التي قالها جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، ضد حكام الليجا مؤخرا.

كان بيكيه قال، الأسبوع الماضي: «ما حدث في الدوري الأخير بعد التوقف، من أكثر الأشياء غرابة التي مررت بها في حياتي، إذا قارنا بين ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الاختلافات فيما يتعلق بالتحكيم الذي تلقاه المنافس، في المرحلة الأخيرة من الليجا، 85% من الحكام من مدريد، فكيف لن يصفروا لصالح ريال مدريد؟ حتى بدون وعي».

ورد روبياليس، في تصريحات لِصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، «في الاتحاد هناك استقلالية للهيئات، والقضاة الرياضيون هم من يتخذون القرارات في الشكاوى، حرية التعبير موجودة، لكنك لا تستطيع قول كل ما تريد، الحكام قضاة رياضيون، ولا يمكن ازدراؤهم أو إذلالهم أو التشكيك في نزاهتهم، لا يمكنك القول عن حكم، إنه لم يرغب في إطلاق صافرة على شيء ما، لا يمكنك القول إنه من فريق، وإنه سيفضل هذا الفريق، لكن بالطبع يمكن القول إن هذا الحكم مخطئ، حيث إن الحكام أكثر من يتقبل النقد».

يذكر أنه إذا تمت إدانة بيكيه، وفقا للمادة 100 من قانون الانضباط، فإن اللاعب مهدد بالإيقاف من 4 إلى 12 مباراة، بالإضافة إلى الغرامة، وكان الاتحاد الإسباني فتح تحقيقا، بشأن تصريحات بيكيه ضد حكام الليجا.