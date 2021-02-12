شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: ميسي «آلة تنافسية».. والجميع يرغب فى اللعب معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من جديد عن ارتباط ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالانتقال إلى النادي الفرنسي. يأتي ذلك وسط الضجة التي أثارها بعض لاعبي الفريق الباريسي، ومنهم نيمار الذي قال إن أقصى ما يريده هو الاستمتاع واللعب مع ميسي مرة أخرى وقد يكون ذلك في العام المقبل.

وقال بوكيتينو لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «تعبير دي ماريا عن رغبته في اللعب مع ميسي، ليس خطأ ويجب قبوله، إذا سألوا دي ماريا عن اللعب مع ميسي، ماذا سيجيب؟ من الواضح أن الجميع يرغب في اللعب مع ميسي وهذا ليس سببا لعدم احترام برشلونة، علينا عدم إخراج التصريحات من سياقها، كلنا نحترم بعضنا البعض، وأنا أول من يحاول أن يكون على صواب، علينا مسؤولية كبيرة للغاية».

وأضاف: «ميسي آلة تنافسية، عليك أن تحترم جميع الأندية وجميع اللاعبين من الفرق الأخرى، حيث إن الحديث عنهم لا يساعدنا على أي شيء، جميع الأندية تضع إستراتيجيات لتحسين فرقها».

وسيواجه باريس سان جيرمان فريق برشلونة في أولى مباريات دور الـ 16 الثلاثاء المقبل، في معركة سيفتقد فيها الفريق الباريسي عددا من أهم ركائزه الهجومية، ومنهم نيمار ودي ماريا.