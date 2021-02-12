شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتصدر المجموعة الثانية بعد رباعية «بورتو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت مباريات الجولة الثالثة عشرة لدورى القسم الثاني بالمجموعة الثانية، والتي أقيمت عصر اليوم، الجمعة، عن فوز كبير لنادي الترسانة على بورتو السويس، متصدر المسابقة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ليشارك الشواكيش، المتصدر في نفس الرصيد بـ 23 نقطة، ويجدد آمالة في العودة لدوري الأضواء والشهرة.

وفى باقي المباريات، فاز نادي زد على الرزقا بهدفين نظيفين، وتعادل النصر مع المريخ بهدف لمثله، وسرس الليان مع منتخب السويس، وجمهورية شبين مع الداخلية سلبيا.

وتقام غدا مباراة كوكاكولا مع طنطا، فيما تأجلت مباراة النجوم والسكة الحديد ليوم 19 فبراير، والقناة مع بتروجت ليوم 22 من نفس الشهر.