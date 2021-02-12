شكرا لقرائتكم خبر عن كومان عن إصابة نيمار: «مباراة ألافيس أهم من باريس سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، التعليق على إصابة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مفضلا التركيز على مواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في إطار الجولة الـ 23 من الليجا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «مباراة الغد أمام ألافيس، أهم من مباراة الثلاثاء ضد باريس، نحن نلعب مباراة تلو الأخرى، ونريد مواصلة السباق في الليجا، لا أعتقد أن نيمار لاعب في صفوف ألافيس، كل تركيزي على مباراة الغد».

وأضاف: «لقد تحدثت مع المسؤولين عن اللاعبين الذين أحتاجهم، لكنني احترمت قرارات المرشحين والنادي في ظل الأزمات، نحن نفتقر للقوة الدفاعية، ولم نلعب الكثير من المباريات بالدفاع نفسه بسبب الإصابات، وهذا أثر على الأداء».

وعن مدى قدرة برشلونة على التأهل لنهائي الكأس، بعد الهزيمة أمام إشبيلية ذهابا بنتيجة 2-0، قال: «لقد قدمنا مباراة جيدة في الذهاب، وإذا أعدنا المواجهة لن نخسرها، لدينا أمل في العودة على أرضنا، لكن يجب أن نتمتع بالقليل من الحظ، المصابون، ديست وبيانيتش وبرايثوايت تدربوا قليلا، اليوم، وسيتدربون غدا وسنرى، أما أراوخو أو بيكيه، أو أي لاعب مصاب آخر، لا أعتقد أننا سنخاطر بهم».

وعن الأفضل بين سداسيتي برشلونة وبايرن ميونخ، رد بقوله: «أعتقد أن برشلونة جوارديولا كان أفضل، حيث لعبوا أفضل كرة قدم رأيتها منذ 25 عاما، ما حققه بايرن ميونخ شيء كبير ومذهل، لكن بارسا بيب أفضل».