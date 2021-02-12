شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يقرر خضوع 6 لاعبين لكشف المنشطات في مباراة الزمالك والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إجراء تحليل كشف المنشطات، للاعبي الزمالك والمولودية، لستة لاعبين، بواقع ثلاثة من كل فريق.

ويلتقي الزمالك والمولودية، عند التاسعة مساء «الجمعة»، على أرض ملعب استاد القاهرة، في مستهل مباريات دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

ومنحت اللجنة الحرية للجهاز الطبي المتواجد في ملعب المباراة، تقليل العدد أو زيادته وفقاً لرؤيته الخاصة.