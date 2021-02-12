شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتلقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعد ساعات قليلة مع نظيره مولودية الجزائر، ضمن افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على أرض ملعب استاد القاهرة.

واستقر البرتغالى، جايمى باتشيكو، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به المباراة، في ضربة البداية للبحث عن حلم التتويج بالبطولة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض باتشيكو المباراة بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى محمد أبوجبل.

الدفاع، حازم إمام ومحمود حمدى «الونش» ومحمود علاء وعبدالله جمعة.

وسط الملعب، طارق حامد وفرجانى ساسى وإمام عاشور وأحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقى.

الهجوم، يوسف أوباما.