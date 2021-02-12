شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات «كاف» للاعبي الزمالك ومولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مجموعة من التعليمات للاعبي الزمالك ومولودية الجزائر، للالتزام بها خلال مواجهة الفريقين.

ويلتقي الزمالك مع المولودية الجزائري، اليوم الجمعة، في مستهل مباريات دوري المجموعات للبطولة الإفريقية، على أرض ملعب استاد القاهرة.

وجاءت أبرز التعليمات، بعدم ارتداء الخواتم، والسلاسل، أثناء المواجهة، فضلاً عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والمتمثلة في ارتداء الكمامات، خلال الدخول من الممر، المؤدي لملعب المباراة.