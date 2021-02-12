شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة السباحة بالزعانف بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت فاعليات دورة مدربين السباحة بالزعانف، برئاسة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وذلك في إطار سياسة الاتحاد لتخريج جيل جديد من المدربين حاصلين على آخر تعديلات القانون الدولي للسباحة بالزعانف وكذا طرق التدريب الحديثة للعمل بالأندية المصرية أعضاء الاتحاد.

جاء ذلك لضخ دماء شبابية جديدة لتدريب سباحى السباحة بالزعانف.

حضر الافتتاح ابراهيم مرسال عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويسرى عبدالفتاح المدير التنفيذى للاتحاد، ويحاضر بالدورة كلا من الأساتذة، الدكتور فارس محمد أبا زيد، والأستاذ الدكتور هشام ربيع، والأستاذ الدكتور حازم الروبى، والأستاذ الدكتور معتز زين الدين، والحكم الدولي أحمد موسي.

وتقام الدورة بمحافظتى القاهرة يومى 12 و13 فبراير، ومحافظة الإسكندرية يومي 19 و20 فبراير 2021.